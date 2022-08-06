До України вперше від початку війни прибуло судно під завантаження

З першого дня повномасштабного вторгнення російські окупанти блокують Чорне море. Прибуття першого судна для завантаження довелося чекати 164 дні.

російські окупанти дуже сподівалися розграбувати українське зерно, заблокувати наш експорт та спровокувати глобальну продовольчу кризу, щоб шантажувати світ та вимагати послаблення санкцій. Україні завдяки великим зусиллям та потужній підтримці партнерів вдалося зламати і цей план ворога.

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В Україну вперше з 24 лютого прибуло судно під завантаження