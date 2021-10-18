В Україну прибув літак із боєприпасами та медобладнанням зі США: відео з летовища

Американський уряд передав Україні міжнародну технічну допомогу. Це вже другий такий вантаж, він призначений для Збройних сил.

Про це повідомив полковник медичної служби Олександр Матійчук. Він уточнив, що зі США доставлені медичні засоби та озброєння з боєприпасами

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Матійчук наголосив, що така допомога є кроком до повної взаємосумісності Збройних сил України з країнами-членами НАТО. "Це ініціатива президента України. Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли у межах цієї угоди", – пояснив він.

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Глава Пентагону їде до Києва

Зазначимо, що найближчим часом американський міністр оборони Ллойд Остін відвідає Київ. В Україні він проведе зустрічі з найвищим політичним та військовим керівництвом. Мовиться про главу держави Володимира Зеленського та очільника Міноборони Андрія Тарана.

У Пентагоні анонсували, що Остін обговорить прогрес України у реформуванні оборонної сфери та галузевої промисловості. Крім цього, він підтвердить непохитну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України з боку США.