В Україну прибув вже третій евакуаційний рейс з Казахстану

До Києва 16 січня прибув вже третій рейс з евакуйованими з Казахстану українськими громадянами. Люди прибули в "Бориспіль" з аеропорту Нур-Султана.

Літак зі столиці Казахстану прибув в Україну близько 21:00. За словами пасажирів, летовище у Нур-Султані працює в штатному режимі.

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Аеропорт в Нур-Султані працює в штатному режимі

Українці, які повернулись з Казахстану, кажуть, що жодних претензій до перельоту у них немає. Посадка відбулась організовано, проте з додатковими перевірками.

В принципі, все добре. Нам скасували рейс 6 січня, ми прийшли 9-го, проте знову перенесли на 16-те – через ситуацію в країні

– розповіла одна з пасажирок.

Понад 150 громадян звернулись з проханням про евакуацію

Протягом останнього тижня з проханням про евакуацію з Казахстану звернулись близько 150 осіб. У МЗС запевняють, що надають усю необхідну підтримку громадянам України.

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Що відомо про українців в Казахстану:

За інформацією МЗС України, постраждалих та затриманих українців під час протестів у Казахстані немає.

Консульський відділ звернувся до компетентних органів Казахстану задля видачі виїзних віз українцям, які у зв'язку із подіями перевищили 90-денний термін безвізового перебування в країні.

Дипломати допомагають громадянам України діставатись до летовищ та з тимчасовим проживанням.

З Казахстану вже відбулись три евакуаційні рейси.

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