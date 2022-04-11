В Україну прибув загін жандармів з Франції: розслідуватимуть воєнні злочини росіян

Чимало країн Заходу погодились допомогти нашій державі розслідувати воєнні злочини росіян. Для цього, зокрема, в Україну вже приїхав загін французьких жандармів.

Про це повідомив дипломат та посол Франції в Україні Етьє де Понсен на своїй офіційній сторінці у твітері. Зазначається, що жандарми з Франції розслідуватимуть звірства, скоєні окупантами на Київщині.

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Приїзд французьких жандармів в Україну

До Львова 11 квітня прибули наукові та технічні жандарми з Франції, які невдовзі почнуть розслідування військових злочинів, скоєних російськими військовими в Україні.

З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам українцям у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі,

– написав де Понсен.