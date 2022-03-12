В Україну продовжують їхати люди, які хочуть її захищати: за минулу добу – 18 тисяч
Джерело:пресслужба ДПСУ
Війна Росії з Україною змусила мільйони людей покинути кордони рідної країни. Втім, є ті, хто не може перебувати за межами України, коли її намагаються захопити.
І кількість цих людей постійно збільшується. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України.
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В Україну продовжують їхати люди, які хочуть її захищати
Так, до України за 11 березня прибули понад 18 тисяч осіб, 15 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, які мають намір захищати майбутнє своєї країни.
До слова, за 16 днів війни до України повернулися близько 220 тисяч наших земляків.
Українці все ж покидають країну
Минулої доби Україну покинули майже 75 тисяч осіб. Близько 49 тисяч з них – перетнули кордон на українсько-польській ділянці.
В ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні, крім ППр "Дзвінкове", працюють цілодобово.
При цьому, якщо плануєте перетинати кордони до ЄС, то варто обирати також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.
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Також прикордонники попросили усіх громадян дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!