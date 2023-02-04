"Їх дуже багато": Резніков чекає в Україні Leopard, Challenger та Abrams

У Міноборони анонсували прибуття великої кількості західних танків в Україну вже "скоро". Серед обіцяної техніки сучасні Leopard, Challenger і Abrams.

Голова оборонного відомства Олексій Резніков зазначив, що "танкова коаліція" на підтримку України офіційно створена та активно розвивається.

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Скоро ми з радістю будемо вітати Leopards, Challengers and Abrams на українській землі. Їх дуже багато,

– заявив міністр.

Резніков не уточнив, коли конкретно настане "скоро" та скільки саме танків мається на увазі під "дуже багато".

До "танкової коаліції" долучилися вже 12 учасників. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. У МЗС України наголосили, що робота триває. Важливо збільшити кількість учасників, а також – кількість танків, які отримають ЗСУ.

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