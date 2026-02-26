В Україну повернули ще 1000 тіл загиблих
- До України повернули 1000 тіл загиблих в рамках репатріаційних заходів.
- Ідентифікацією загиблих займатимуться експерти разом з представниками правоохоронних органів.
У четвер, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи. Так, до України повернули 1000 тіл полеглих. За даними російської сторони вони належать українським захисникам.
Про таке поіформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Що відомо про новий етап репатріації?
Надалі слідчі правоохоронних органів разом з експертами спеціалізованих установ України проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.
До України повернули 1000 тіл загиблих: дивіться фото коордштабу
Репатріацію вдалося здійснити завдяки скоординованій та ефективній спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших підрозділів Сектору безпеки й оборони України.
Вчергове висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів,
– мовиться у повідомленні коордштабу.
Коли були попередні обміни?
29 січня 2026 року в рамках репатріаційних заходів Росія передала Україні 1000 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Того ж дня Україна повернула Росії 38 тіл загиблих окупантів, серед яких було тіло російського військового, передане раніше під час попереднього обміну.
Варто зауважити, що подібна репатріація відбулася 20 листопада попереднього року – тоді також повернули 1000 тіл, які Росія вказала як такі, що належать українським захисникам.