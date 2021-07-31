На Україну насувається гроза: де оголосили штормове попередження
31 липня 2021 , 11:09Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
На західні та східні області України 31 липня насувається гроза. Синоптики попередили мешканців про град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
У низці регіонів також зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.
До теми Погода на вихідні 31 липня – 1 серпня: +34 градуси та грози
Які області накриє негода
- Львівську,
- Закарпатську,
- Волинську,
- Івано-Франківську,
- Тернопільську,
- Рівненську,
- Донецьку,
- Луганську,
- Запорізьку.
Крім того, у східних регіонах, а також у Львівській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму оголосили пожежну небезпеку.
Українців попереджають про погіршення погоди / Карта Укргідрометцентру
Грози в Україні: останні новини
- 29 липня Харківщину та Дніпропетровщину накрила негода. Сильні пориви вітру повалили багато дерев та зірвали дахи.
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- Злива та сильний вітер зненацька застали й мешканців столиці. У соціальних мережах кияни писали про сильний грім та дощ.