В Україну суне негода, лише на Заході буде тепло і сонячно: прогноз погоди на 13 квітня
Погода в Україні у середу, 13 квітня буде сонячною лише в західних областях. Натомість Схід, Північ, Південь та Центр буде у полоні негоди.
Найтепліше буде у західних областях. Повітря там прогріється до +10...+12 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як зазначила синоптикиня, середа в Україні очікується вітряною. Практично повсюди, окрім західних областей, пориви північного чи північно-західного вітру досягатимуть 15 – 22 метрів за секунду. Дощі прийдуть у:
- південній частині України,
- східних областях,
- північних та центральних регіонах.
Температура повітря в Україні буде завтра неоднорідною. У більшості областей Лівобережжя буде +4...+9 градусів. На Одещині – +9...+12 градусів.
У Києві 13 квітня очікується сильний північний вітер. Місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря поки що невисока: найближчої ночі +2...+5 градусів, а вдень +10 градусів.
Прогноз погоди у містах України 13 квітня
Ужгород – +10...+12
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +9...+11
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +7...+9
Суми – +5...+7
Полтава – +6...+8
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +9...+11
Харків – +12...+13
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 13 квітня / Карта Укргідрометцентру