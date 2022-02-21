В Україну суне похолодання: коли та де його чекати

У більшості областей України 24 лютого відчутно знизиться температура. Стовпчики термометрів у середньому показуватимуть від +2 до +5 градусів.

Водночас по всій території нашої країни удень повідомляють про невелику хмарність, але без жодних опадів. Відповідні дані оприлюднили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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В Україні стане холодніше

У західних регіонах України температура повітря опуститься до +2...+4 градусів тепла. На півночі та у центрі буде дещо тепліше +3...+5 градусів. У Києві термометри покажуть +4...+6 градусів.

У східних, за винятком Луганської, південних областях і в Криму – найбільше тепло – +5...+7 градусів.

На заході України вночі синоптики прогнозують заморозки до



Погода в Україні 24 лютого / Дані Укргідрометцентру

Погода в Україні 25 лютого

По всій території України температура повітря коливатиметься від +4 до +8 градусів.

Найтепліше буде на Львівщині – +7...+9 градусів. Водночас уночі в більшості областей – заморозки, подекуди до -5 градусів. Лише на Луганщині, Запоріжжі та у Криму буде "плюс".

Окрім цього, синоптики повідомляють про невелику хмарність удень, але без опадів.

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