В Україну суне похолодання: коли та де його чекати
Джерело:Укргідрометцентр
У більшості областей України 24 лютого відчутно знизиться температура. Стовпчики термометрів у середньому показуватимуть від +2 до +5 градусів.
Водночас по всій території нашої країни удень повідомляють про невелику хмарність, але без жодних опадів. Відповідні дані оприлюднили в Українському гідрометеорологічному центрі.
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В Україні стане холодніше
У західних регіонах України температура повітря опуститься до +2...+4 градусів тепла. На півночі та у центрі буде дещо тепліше +3...+5 градусів. У Києві термометри покажуть +4...+6 градусів.
У східних, за винятком Луганської, південних областях і в Криму – найбільше тепло – +5...+7 градусів.Зверніть увагу! На заході України вночі синоптики прогнозують заморозки до -1 градуса.
Погода в Україні 24 лютого / Дані Укргідрометцентру
Погода в Україні 25 лютого
- По всій території України температура повітря коливатиметься від +4 до +8 градусів.
- Найтепліше буде на Львівщині – +7...+9 градусів. Водночас уночі в більшості областей – заморозки, подекуди до -5 градусів. Лише на Луганщині, Запоріжжі та у Криму буде "плюс".
- Окрім цього, синоптики повідомляють про невелику хмарність удень, але без опадів.