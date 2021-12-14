В Україну суне справжня холодна зима: коли чекати на морози

Арктичне повітря накриє Україну 19 грудня – у День святого Миколая. Температура повітря опуститься до -12 градусів.

Після Миколая температура вже буде мінусовою

Наразі на українців чекає "найтемніший" тиждень року. Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Уже 19 грудня, в неділю, прогнозуємо ультраполярне вторгнення арктичного повітря. Температура впродовж доби становитиме від 0 до -5 градусів. Зима!

– сказав синоптик.

Упродовж 22 – 25 грудня температура вночі становитиме 10 – 12 градусів морозу, а вдень 3 – 8 градусів морозу. Температурний фон становитиме -5 – -7 градусів, що на 3 – 4 градуси холодніше, аніж зазвичай.



Україну накриє арктичне повітря / Карта Віталія Постриганя

Постригань попередив, що такі погодні умови ускладнюватимуть рух транспорту. Тому комунальним та дорожнім службам слід готуватися до обробляння доріг та тротуарів протиожеледними сумішами.

Прогноз погоди від Постриганя на 15 – 19 грудня

15 грудня посилиться вплив антициклону із заходу, погода стабілізується, іноді навіть виглядатиме сонце. Із північними вітрами надходитиме холодне повітря з північних широт.

посилиться вплив антициклону із заходу, погода стабілізується, іноді навіть виглядатиме сонце. Із північними вітрами надходитиме холодне повітря з північних широт. 16 – 17 грудня погоду формуватиме північноатлантичний циклон. Він супроводжуватиметься шквальним вітром швидкістю 15 – 20 метрів на секунду та мокрим снігом. Температура впродовж доби становитиме -3...+2 градусів.

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Рятувальники попередили українців про погіршення погоди 14 грудня . Так, у західних регіонах прогнозують мокрий сніг та його налипання, ожеледь та ожеледицю. Через це рух транспорту на дорогах ускладниться. До речі, сухо буде лише на Сході України.

Повний текст публікації Віталія Постриганя у фейсбуці:

Домінування південних процесів в атмосфері забезпечило теплий початок календарної зими. Перша десятиденка із середньою температурою 1...4 тепла посіла 6 позицію в рейтингу найтепліших за останні 30 років метеорологічних спостережень.

Порадував початок грудня і опадами яких, завдяки атмосферним фронтам південних циклонів, випало 20 – 50 міліметрів, а це найбільша декадна кількість за останні 5 місяців.

Останній найтемніший тиждень року ще буде "теплим", з температурним фоном на 1 – 2 градуси вище норми. Але атмосфера вже почала перебудовуватися на зимовий режим погоди.

Сьогодні вдень та найближчої ночі погоду Черкащини продовжує формувати атмосферний фронт, який зумовлює опади, інтенсивність яких поступово зменшиться. Температура близько 0 градусів.

У середу посилиться вплив антициклону із заходу, погода стабілізується, інколи виглядатиме сонце. Температура вночі 2 – 3 градусів морозу, вдень 2 – 3 градусів тепла.

У Четвер – п'ятницю погоду формуватиме північноатлантичний циклон, який проявить себе посиленим вітром. Температура впродовж доби -3...+2 градусів.

19 грудня прогнозуємо ультраполярне вторгнення арктичного повітря. Температура впродовж доби 0 – 5 градусів морозу.

Такі погодні умови ускладнюватимуть рух транспорту.