В Україну суне справжнє літо: прогноз погоди на 12 травня

Погода в Україні у четвер, 12 травня, буде теплою, як влітку. Температура повітря підійметься до +29 градусів.

Спека і грози: якою буде погода

Найвище повітря прогріється на Закарпатті. Саме там синоптики обіцяють +27...+29 градусів.

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В усіх інших західних областях стовпчики термометрів коливатимуться у межах +25...+27 градусів. Водночас на Хмельниччині, Вінниччині та Буковині буде на градус тепліше.

Крім того, у західних та північних регіонах прогнозують грозу. Тому при виході з дому радимо прихопити з собою парасольку. Також буде доволі вітряно – південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У Центрі України, а також на Сході та Півдні опадів очікувати не слід. У східних областях буде свіжіше – +21...+23 градусів, а в Луганську – +20...+22 градусів.

У південних регіонах температура буде різною. Так, у Криму та Херсоні синоптики обіцяють +21...+23 градусів, а в Одесі та Миколаєві – +25...+27 градусів.

Наталка Діденко попередила про штормовий вітер

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 12 травня сильні пориви вітру, які сягатимуть штормових. За її даними, вітер рухатиметься зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Дощ спершу випаде у західних регіонах, а до вечора посунеться і на Північ.

У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока. Уважно прислухайтеся до грому і не лякайтеся його,

– наголосила Діденко.

Вона додала, що в Києві опади випадуть ближче до вечора.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +27...+29

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +12...+14

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 12 травня / Карта Укргідрометцентру