В Україну сунуть дощі з грозами: прогноз погоди на 5 червня

Погода в Україні у неділю, 5 червня, буде теплою, але зі значними опадами. Дощі та грози прогнозують на всій території нашої країни.

Великої кількості опадів не буде лише у тимчасово окупованому Криму. Там стовпчики термометрів покажуть аж до +29 градусів.

Важливо Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, у неділю дощі та грози поширяться на значну частину території України. Хіба що на південному сході та Сході вдень буде сухо, опади підсунуться аж надвечір 5 червня. Похолоднішає.

Температура повітря знизиться до +17...+22 градусів. Лише у південній частині та в східних областях України тепла, навіть спекотна, погода затримається: +25...+32 градуси.

У Києві пройдуть грозові дощі, знизиться атмосферний тиск. 5 червня стане холодніше, максимально +17...+19 градусів.

Негода в Україні

По всій Україні 21 травня вирувала негода – у різних регіонах були сильні вітри та зливи. Зокрема, у Дніпрі буревій повикорчовував дерева та навіть завдав збитків майну місцевих. Люди показали наслідки, які залишила стихія.

А на Чернігівщині 12 травня пронісся потужний буревій. Він завдав численних пошкоджень по лініях електропередач – електропостачання не надавали для 68 912 абонентів на території всієї області.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний сильний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він послабшає та продовжиться до приходу вечора. Температура повітря складатиме +19...+21 градус. Протягом усього дня на Сході триматиметься хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 градусів

На Півночі також триматиметься хмарна погода. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси. На Півдні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Повітря прогріється до +27...+29 градусів.

У Києві похмура погода триматиметься не весь день – ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці та вдень очікується сильний дощ. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +23...+25

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +18...+20

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +20...+22

Суми – +20...+22

Полтава – +20...+22

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +19...+21



Прогноз погоди на 5 червня / Карта Укргідрометцентру