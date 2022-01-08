В Україну сунуть сильні снігопади: коли й де їх чекати

Синоптики попереджають про сильні снігопади в Україні 9 січня. Крім того, через ожеледицю буде небезпечно на дорогах.

В Україні знову погіршиться погода. Скрізь очікують опади, місцями сильні.

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Сніг, дощ та ожеледиця 9 січня

Українців очікують такі погодні зміни

у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах буде ожеледиця,

вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, а вранці та вдень на Київщині падатиме значний мокрий сніг, буде також налипання мокрого снігу.

Приріст снігового покриву становитиме 4 – 10 сантиметрів. Через це оголосили 1 рівень небезпечності – жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

У Карпатах можуть сходити лавини

У зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 9 та 12 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Прогноз погоди на 9 січня

Попри сніг та дощ, температура повітря в Україні буде доволі високою. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть у середньому 0…+2 градуси. Тепліший день очікують лише у південних областях. Там буде +5…+8 градусів.

Вітер переважно дутиме північно-східний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у південній частині місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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