В Україну сунуть сильні заморозки: які області під загрозою

Синоптики попередили, що Україну очікує похолодання 29 – 30 вересня. Поверхні ґрунту вкриються заморозками у північних, східних та центральних областях.

В Україні очікують похолодання

До території України рухається антициклон з північних широт. Протягом тижня, до 3 жовтня, він посилюватиметься.

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Центр антициклону зміститься до Лівобережжя України. У більшості українських областей атмосферний тиск зростатиме.

Синоптики прогнозують що небо поступово ставатиме безхмарним. У деяких регіонах зафіксують заморозки.

Вже 29 – 30 вересня очікуються заморозки від 0 до 5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту. Водночас у північно-східних областях місцями і в повітрі.

Прогноз погоди до кінця вересня