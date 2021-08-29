В Україну з вересня планують не пропускати автомобілі з номерами Придністров'я

В Україні не планують відкладати заборону на в'їзд автомобілів з придністровськими номерами. Відповідні зміни мають запровадити із 1 вересня 2021 року.

Представники Одеської митниці спростували інформацію можливе відтермінування заборони на в'їзд авто із номерними знаками Придністров'я. Напередодні, 28 серпня, вони помилково опублікували пост, де згадували можливе перенесення цієї дати на січень 2022 року.

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Тоді ж низка медіа з посиланням на одеських митників повідомила про відповідне звернення посольства Молдови в Україні до Міністерства закордонних справ. Згодом пост митниці виправили та спростували.

Нейтральні номери замість придністровських

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Молдові Марко Шевченко у лютому 2021 року зустрівся із виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Молдови Ауреліу Чокоєм. Представники країн домовилися, що в Україну не будуть пропускати автомобілі з номерними знаками Придністров'я.

. Придністровський регіон Молдови самостійно відділився та проголосив себе автономною державою. На його території перебуває майже 1700 російських військових. Міжнародна спільнота не визнала автономію.

Шевченко та Чокой дійшли згоди, що через кордон з Україною мають пропускати лише автомобілі з нейтральними номерами. Мовиться про встановлені у Молдові зразки з наклейкою "MD" та державною реєстрацією.

У мешканців Придністров'я є можливість перереєстрації номерних знаків з вересня 2018 року. Із цією метою відкрили спеціальні пункти, послугами яких уже скористалися понад 4 тисячі разів.

Співпраця України й Молдови: останні новини

Президенти України та Молдови зустрілися 27 серпня у Кишиневі. Володимир Зеленський пообіцяв Майї Санду підтримувати суверенітет Молдови.

Український президент також виступив за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Це дозволить посилити безпеку в регіоні.

Прем'єр-міністри України та Молдови зустрілися 28 серпня, щоб внести зміни до Угоди про вільну торгівлю. Денис Шмигаль та Наталія Гавріліце підписали документ, який об'єднав торгові режими двох країн.

Текст публікації Одеської митниці:

Інформація щодо відтермінування заборони допуску до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів із Придністровського регіону Молдови, які не мають номерних знаків нейтрального зразка, розміщена помилково.