Його варто розглядати як спробу Білого дому отримати відповіді на питання, від яких залежатиме американська політика щодо України восени. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Білий дім не поставив крапку у своїх рішеннях

Слова Дональда Трампа про Patriot багатьох розчарували. Здавалося б, після останніх російських масованих атак рішення мали б бути очевидними. Але президент США знову продемонстрував свою звичну обережність. Він визнає необхідність допомоги Україні, однак не поспішає робити кроки, які можуть остаточно закрити для нього можливість маневру у відносинах із Москвою.

Втім, було б помилкою оцінювати лише цю заяву. Паралельно Вашингтон відправляє до Києва людей, які мають донести до американського президента реальну картину того, що відбувається. Це означає, що Білий дім поки не поставив крапку у своїх рішеннях. Навпаки – він ще збирає інформацію перед наступним етапом.

І саме тому цей візит може виявитися значно важливішим за десятки публічних заяв. Адже питання сьогодні вже не лише у Patriot.

Перед США стоїть одразу кілька стратегічних рішень. Це і військова допомога Україні, і санкційний тиск на Росію, і майбутня модель взаємин із Кремлем. Усі ці напрямки зараз поступово сходяться в одній точці.

Показово, що одночасно триває дискусія навколо законопроєкту Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя про нові масштабні санкції проти Росії. Якщо він буде реалізований у повному обсязі, удар відчують не лише російські компанії, а й ті держави, які допомагають Москві підтримувати експорт енергоносіїв. Для Кремля це вже питання не політичного іміджу, а економічного виживання.

Саме тому Росія так уважно стежить за кожним сигналом із Вашингтона. У Кремлі чудово розуміють: будь-які нові рішення США можуть стати значно болючішими за черговий пакет заяв чи дипломатичних декларацій.

Чим важливий візит Віткоффа і Кушнера?

Не менш важливо й те, що Україна сьогодні потребує не лише обіцянок на перспективу. Навіть якщо питання передачі ліцензій на виробництво ракет Patriot буде вирішене позитивно, це не означає швидкого результату. Будівництво виробництва, технологічний цикл і запуск випуску потребують часу. А російські ракети летять уже зараз.

Саме тому головне питання сьогодні звучить значно простіше: що Україна отримає найближчими місяцями, а не через кілька років? І саме на це, ймовірно, мають знайти відповідь Кушнер і Віткофф під час свого візиту.

Вони побачать не лише наслідки російських атак. Вони мають оцінити потреби української оборони, зрозуміти, наскільки ефективною залишається міжнародна підтримка і які рішення вже не можна відкладати.

Після цього саме вони формуватимуть для Трампа картину української реальності. Тому справжнє значення цього візиту полягає не у фотографіях із Києва і не у спільних заявах для преси. Головне – з якими висновками американські представники повернуться до Вашингтона.

Бо саме ці висновки можуть визначити, чи залишиться Білий дім у режимі обережних роздумів, чи восени ми побачимо зовсім іншу американську політику щодо України.