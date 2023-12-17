Нас візьмуть і в ЄС, і в НАТО, але все буде не так, як ми уявляли

Гаразд, скажу нарешті і я вам свою сувору правду, "холодний душ" – буде, буде Україна і в ЄС, і в НАТО. Тільки тут – як і в приватному житті: коли ваші юнацькі бажання збуваються, ви бачите, що ви насправді "не того" хотіли.

ЗСУ – єдиний ресурс, яким зможе прикритися Європа

Нас приймуть дуже швидко, виганяючи до туалету всіх орбанів, які лягатимуть на дорозі.

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Причина проста – перелякані європейські лідери чудесно розуміють: якщо, крий-бо', на виборах у США щось піде "не так", і США приберуть простерту над Європою з 1945 року парасольку безпеки, то посередині ЄС оголиться така сама гігантська-беззахисна чорна дзюра позбавленої власної армії Німеччини, як і в 1945 року, – і цілий ЄС завалиться від першого ж удару, як дитячий картковий будиночок!

Тоді єдиний готовий ресурс, яким можна буде прикритись проти "можем-повторітя" зі Сходу, – це буде хто? Правильно – найкраща на континенті армія з досвідом 10-літньої війни! А для цього вона має бути в складі ЄС – разом зі своєю країною. От і всенька "сувора правда".

Ясно, що ми дещо не так собі уявляли своє європейське майбутнє. Але яке вже є... Чим швидше ми усвідомимо реальний стан справ, тим більше шансів зустріти це майбутнє добре приготованим.

Тоді, можливо, нам як нації вдасться зіграти ним на свою користь, а не тільки платити своєю кров'ю за чужі бенкети, і Мазепине "же през шаблю маєм права" ("лише шабля дасть нам право" – 24 Канал) наповниться для нас новим змістом.

Одне слово – шануймося, бо попереду справді достолиха роботи.