В Україну суне антициклон з мокрим снігом і зливами

У більшість українських областей прийде негода. Вже з 2 листопада синоптики прогнозують антициклон з мокрим снігом та зливами.

Висока хмарність та волога спочатку накриють південні області. Згодом антициклон пошириться й на інші регіони України.

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Водночас циклон має швидко покинути територію держави. Згідно з прогнозами синоптиків, вже з другої половини тижня в Україні переважатиме погода без опадів. Крім того, синоптики обіцяють потепління.

Погода в Україні на тиждень

Вже 2 – 3 листопада майже усю територію Україну накриють дощі. У Карпатах очікують мокрий сніг. У південних, центральних та східних областях дощитиме.

Натомість вже 4 листопада, за прогнозами Укргідрометцентру, погода буде переважно без опадів. На Прикарпатті передбачають туман вранці та ввечері. При цьому південно-східний вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

У Карпатах 4 листопада обіцяють мороз: вночі від -1 до -5 градусів нижче нуля. Вдень температура повітря прогріватиметься до 8 градусів. Натомість в інших областях України температура вночі становитиме від 0 до 7 градусів, вдень – від 8 до 14.

Згідно з прогнозами синоптиків, у південній частині України та у західних областях 4 листопада температура повітря може прогрітись від 13 до 18 градусів.

Вже 5 листопада знову погіршиться у західних та північних областях, а також на Вінниччині. Там прогнозують дощі. Втім, решта регіонів – без опадів. Вночі температура становитиме від 6 до 12 градусів тепла, вдень – від 13 до 19 градусів.

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