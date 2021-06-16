Літо потішить спекою до +31 градуса: коли та де чекати потепління

Літо цьогоріч розпочалося з дощів, гроз та шквальних вітрів по всій країні. Однак вже з 17 червня українців тішитиме справжня літня спека, яка з кожним наступним днем охоплюватиме все більше областей.
Негода почне відступати вже 17 червня. Жителів більшості регіонів чекатиме спекотний день.
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Прогноз погоди на 17 – 20 червня
17 червня. На Заході, Півночі та у деяких центральних областей світиме сонце, опадів не очікують. Стовпчики термометрів сягатимуть +23...+29 градусів. Такою ж буде температура й у східних та південних регіонах. Однак там все ще йтимуть дощі, можливі також грози.
Прогноз погоди на 17 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
18 червня. Цього дня спекотно й без дощів буде у всіх західних, північних та центральних регіонах. Повітря прогріється там ще більше – до +26...+31 градуса. На Сході та Півдні й надалі будуть дощі й грози, температура повітря становитиме +23...+28 градусів.
Прогноз погоди на 18 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
19 – 20 червня. Спека збережеться у тих, областях, де була у попередні 2 днів. І якщо 19 червня там ще можуть набігати хмари, то 20 червня сонцю нічого не заважатиме дарувати тепло. Окрім того, опади залишать майже весь Схід. Дощі прогнозують тільки в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
Прогноз погоди на 19 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 20 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Негода в Україні: останні новини
- Від початку літа українців не надто тішила літня погода, адже систематично по всій країні йшли дощі, дув потужний вітер. Негода встигла завдати людям чимало лиха.
- Зокрема, 15 червня у Дніпро вкотре охопили грози та потужний вітер: у місті пів години тривала рясна злива. На проспекті Пушкіна впало дерево, а на вулиці Бородинській потік води змив асфальт.
- Того ж дня негода панувала і в Одесі, яка повалила у селищі Котовського дерева. Крім того, внаслідок зливи в море потрапила велика кількість поверхневих вод.
- Сильні дощі 14 червня паралізували рух транспорту в Миколаєві – деякі автомобілі зупинялись, аби дочекатися, коли рівень води спаде.