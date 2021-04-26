В Україну йдуть сильні заморозки: де прогнозують негоду

Весну зі сонцем та теплом в Україні продовжує витісняти зима. Синоптики попереджають про сильні заморозки по всій території країни у ніч на 27 квітня.
Джерело:Укргідрометцентр
Через нічні морози на більшості території оголосили другий рівень небезпечності, у кількох – перший.
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Де прогнозують заморозки
- В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму будуть заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів. У цих регіонах оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).
- У решті областей України очікують сильні заморозки у повітрі на рівні 0...-3 градусів. Майже по всій країні діятиме другий рівень небезпечності (помаранчевий).
По всій Україні вночі 27 квітня будуть заморозки / Скріншот зі сайту Укргідрометцентру
Яка погода буде 26 квітня
- У більшості областей очікують дощі. Опади оминуть Крим, Херсонщину, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.
- Найхолодніше буде на Заході та Півночі – +7...+9 градусів, у Центрі повітря прогріється до +8...+10 градусів, а у південних та східних областях – до +12...+14 градусів.