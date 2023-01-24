Сніг і морози до -12 градусів: в яких областях України почнеться похолодання

Щонайменше до кінця цього тижня на всій території України вночі пануватимуть морози. Подекуди температура повітря навіть опуститься до -12. Окрім того, у частині областей йтиме сніг.

У яких областях будуть найсильніші морози

Вночі середи, 25 січня, на північному сході України посиляться морози. На Харківщині стовпчик термометра опуститься до -10...-12 градусів. На Сумщині трохи тепліше – -9...-11.

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Однак, синоптики подають надію, що вдень повітря прогріється до -1...+1 градуса. Тим часом на Заході вночі -2...-4 градуси, Півночі – здебільшого -4...-6 градусів (у Чернігові до -9).

До речі, нічні морози потурбують і жителів Півдня. Найпрохолодніше буде на Херсонщині – до -5. Лише у Криму 0...+2 градуси.

Прогноз погоди на 25 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що приблизно таку ж температуру, як вночі середи, прогнозують і на четвер. Однак, у частині західних областей стовпчик термометра опуститься ще на кілька градусів.

У п'ятницю нічні морози на північному сході трохи послабнуть. Втім, лише до -5...-8. Зауважимо, що цього тижня в Україні буде хмарно з проясненнями.

У суботу на Заході та Півдні йтиме сніг

28 січня невеличкий сніг присипле Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Ужгородську та Чернівецьку області. На щастя, цього разу без дощу. Вдень температура повітря сягатиме -1...+1 градуса.

До речі, цього дня мокрий сніг вже навідається і на Південь України.

Прогноз погоди на 28 січня / Скриншот з Укргідрометцентру