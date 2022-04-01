На Україну йшла велика навала росіян, командування прийняло правильне рішення, – екскомбат

Наприкінці лютого на Україну пішла дуже велика навала росіян. Військове командування прийняло правильне рішення щодо того, як формувати оборону.

Так вважає колишній командир танкового батальйону 93-ї бригади Холодний Яр, кіборг та Герой України Євген Межевікін. Про українську оборону та боротьбу з російськими загарбниками він розповів в інтерв'ю виданню.

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Командування прийняло рішення про оборону країни

Дуже велика навала пішла. Вважаю, командування прийняло правильне рішення. Ми не можемо тримати повністю фронт, щоб зупинити всіх,

– заявив Межевікін.

Він додав, що це неможливо, бо тоді може бути прорив, захід в тил і оточення. Тому командування обрало напрямки, на яких перебувають військові частини. "Там ведуть маневрену оборону: завдають ураження – відходять. І дуже вправно це роблять. Про це говорять великі втрати у противника", – наголосив екскомбат.

За його словами, на київському напрямку працюють більш потужні підрозділи. Артилеристи підготовлені на 100%, а ще добре оснащені. "Та техніка, яку ми бачили, яку знищували, захоплювали, вона сучасна. У нас таких аналогів немає. Все комп'ютеризоване, з моніторами", – зауважив Межевікін.

Водночас він відзначив, що особовий склад російської армії не вмотивований і не навчений. Тому він кидає техніку і тікає або здається в полон.

Хоча під Києвом ситуація трохи складніша. Там росіяни "хочуть, щоб їх убивали, а кидати техніку і тікати або здаватися у полон вони не хочуть".

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних Сил заявили, що морально-психологічний стан ворога продовжує падати. З кожним днем усе більше російських військових відмовляються воювати проти України.

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