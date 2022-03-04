В Україну за добу приїхали 11 тисяч українців і 3 тисячі іноземців
Джерело:Держприкордонна служба України
За минулу добу з України в західному напрямку виїхали 86 тисяч осіб та майже 13,5 тисяч транспортних засобів. Все менша кількість українців покидають країну.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Так, найпопулярнішим напрямком залишається Польща – кордон до цієї сусідньої країни 3 березня перетнули 54 тисячі людей.
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Проте в Україну також приїжджають: майже 14 тисяч осіб минулої доби перетнули кордон на в'їзд в Україну. З них 11 тисяч українців та 3 тисячі іноземців.
Пишаємося співвітчизниками, які у цей тривожний час їдуть боронити свою Батьківщину!,
– написали в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, що в Україні створили Інтернаціональний легіон тероборони, до якого приймають іноземців, які готові боронити Україну. Лише за кілька днів Україна отримала тисячі заявок.
У Держприкордонслужбі зазначили, що наразі одним з основних їхніх завдань є оформлення гуманітарної допомоги для українського населення та нашої армії. Наразі усі пропускні процедури максимально спрощені.