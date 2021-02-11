Угода про асоціацію: Україну жорстоко розкритикували у доповіді Європарламенту

Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію. У ній мовиться про корупцію, відсутність політичної волі забезпечити незалежність судових інституцій та інше.

Резолюцію підтримали 676 депутатів. Вона складається із кількох частин, у яких жорстоко критикують Київ.

До теми Україна та ЄС починають переглядати торговельну частину Угоди про асоціацію

Доповідачем по Україні виступив німецький депутат від групи Європейської народної партії Міхаель Галлер.

Україна має європейську перспективу і може подати заявку на вступ до Союзу за умови, що вона дотримується всіх копенгагенських критеріїв і принципів демократії, поважає основні свободи, права людини,

– мовиться у преамбулі.

Чому Європарламент розкритикував Україну

►Місцеві вибори 2020 року

Відповідно до оцінки громадянського суспільства та експертів, кандидати та члени виборчих комісій не змогли належно підготуватися до реєстрації. Все тому, що Виборчий кодекс схвалили безпосередньо перед виборчим процесом.

Крім того, ввели механізмів контролю зверху вниз, що закріплюють принцип імперативного мандата. Демократичний характер виборів послабила також прив'язка партійних списків до мінімальної кількості виборців у 10 тисяч.

►Робота Верховної Ради

У другій половині 2019 року темпи законодавчої діяльності для швидкого виконання реформи, обіцяної в ході виборчих кампаній, були безперервними. Іноді це відбувалося на шкоду парламентського контролю, прозорості та якості законодавства.

Читайте також Шмигаль та президент Євроради обговорили асоціацію України з ЄС: деталі

►Корупція

Не дивлячись на помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні. Конституційна криза є загрозою здатності президента і Верховної Ради проводити реформи,

– наголосив Галлер.

Він додав, що "олігархи, схоже, відновлюють політичний вплив".

►Реформи не реалізовують повністю

У резолюції стверджують, що весь потенціал проведених реформ не реалізують. Це пов'язано з інституційними проблемами, відсутністю чітких орієнтирів, обмеженими ресурсами та зовнішніми факторами. Також впливає відсутність політичної рішучості забезпечити повну незалежність судових і економічних інститутів і недопущення вибіркового використання правосуддя.

►Розслідування злочинів військових не проводять

В Україні відсутній прогрес у кримінальному провадженні серйозних порушень прав людини, імовірно, скоєних військовослужбовцями Збройних сил. Також є затримка і недостатній прогрес у розслідуванні злочинів, пов'язаних з Майданом.

►Свобода ЗМІ

Необхідно послабити жорстку хватку олігархів над ЗМІ, заохотити редакційну незалежність та боротися з безкарністю за злочини насильства проти журналістів,

– підкреслили у резолюції.

Депутати наголосили на ситуації з гендерною рівністю, ЛГБТ і ромами. "Реалізація Угоди про асоціацію в соціальній сфері залишається незадовільною, оскільки Україна ратифікувала основні міжнародні інструменти, але як і раніше не виконує їх".

Європарламент також засудив діяльність бази "Миротворець". Депутати підкреслили, що вона створює напруженість у суспільстві і неправомірно використовує особисті дані сотень людей.