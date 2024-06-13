Україну знову атакують "Шахеди": в яких областях лунає повітряна тривога
В ніч з 13 на 14 червня російські війська вчергове запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Наразі повітряна тривога оголошена на півдні і сході країни.
24 Канал закликає жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам протиповітряної оборони.
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Що відомо про атаку БпЛА
Оновлення щодо "Шахедів" від ПС: – перша та друга групи припинили існування. У Харкові чули вибух. Там літали "Шахеди", також розвідувальні БпЛА. Згодом стало також відомо, що група "Шахедів" з ТОТ Запорізької області рухається північно західним курсом. Група "Шахедів" з окупованої частини Херсонської області рухається курсом на Миколаївщину. В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА з південного сходу рухається курсом на Дніпропетровщину.
– третя група в Кіровоградській області, рухається до Черкаської та Вінницької.
+ нова група з Херсонської області в напрямку Миколаївщини.
Напрямки руху БпЛА
Куди рухаються "Шахеди"
Оновлення щодо "Шахедів" від ПС:
– перша та друга групи припинили існування.
У Харкові чули вибух. Там літали "Шахеди", також розвідувальні БпЛА.
Згодом стало також відомо, що група "Шахедів" з ТОТ Запорізької області рухається північно західним курсом.
Група "Шахедів" з окупованої частини Херсонської області рухається курсом на Миколаївщину.
В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА з південного сходу рухається курсом на Дніпропетровщину.