Україну знову атакують "Шахеди": в яких областях лунає повітряна тривога

В ніч з 13 на 14 червня російські війська вчергове запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Наразі повітряна тривога оголошена на півдні і сході країни.

24 Канал закликає жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам протиповітряної оборони.

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Що відомо про атаку БпЛА