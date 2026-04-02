Укр Рус
24 Канал Головні новини Україну знову тероризували десятки БпЛА: як відпрацювала ППО
2 квітня, 08:10
2
Оновлено - 08:30, 2 квітня

Україну знову тероризували десятки БпЛА: як відпрацювала ППО

Софія Рожик
Основні тези
  • У ніч на 2 квітня Росія атакувала Україну 172 ударними дронами, з яких близько 120 були "Шахедами".
  • Протиповітряна оборона збила або подавила 147 безпілотників, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях.

У ніч на 2 квітня Росія продовжила атакувати Україну своїми ударними дронами. Загалом летіло 172 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Дивіться також Терор "Шахедів" на Україну триває, під ударом – Харків: де зараз тривога 

Як 2 квітня відпрацювала ППО?

Безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з ТОТ Донецька, Гвардійського у Криму.

Близько 120 з усіх БпЛА були "Шахедами".

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила/подавила 147 безпілотників.

До слова, 1 квітня росіяни здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши понад 700 БпЛА. Відсоток збиття сягнув близько 90%, повідомив Зеленський.

Зафіксовано влучання 22 із них на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,
– закликали у Повітряних силах.

Де лунали вибухи?

  • Росія влаштувала пекло своїми атаками на Дніпропетровщині, атакувавши вночі 3 райони області. На жаль, є загиблий та поранені – 42-річна жінка та 12-річний хлопчик.

  • Також ще з ночі в Харкові лунають вибухи. Влада повідомила, що росіяни ціляться по об'єкту критичної інфраструктури.

  • Увечері також постраждала й область. У Чугуєві дрон влучив у 5-поверховий житловий будинок. Постраждали 3 жінки.