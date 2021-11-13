Україну знову вкриють тумани та нічні морози
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні найближчими днями хоч і буде без опадів, але зранку та ввечері очікують тумани. Вони огорнуть практично всю територію нашої країни.
Як розповіли синоптики в Укргідрометцентрі, видимість почала погіршуватиметься ще з п'ятниці, 12 листопада.
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Тумани почали формуватися ввечері 12 листопада на Західній Україні. Однак 13 листопада зона туманів поступово збільшуватиметься, і охопить майже всю країну, окрім крайнього сходу.
Тумани протримаються всю ніч та ранок 13 листопада, а в окремих районах залишаться і на день. Мовиться про:
- Київщину,
- Чернігівщину,
- Черкащину,
- Полтавщину.
Ввечері 13 листопада туманна зона зміститься на схід, тож 14 листопада туманами буде оповите Лівобережжя, а на решті території країни вони будуть локальними.
Видимість в туманах менш як 500 метрів. А в Карпатах чекаємо навіть менше за 100 метрів! Тому водіям кермувати вкрай обережно або зовсім не сідати за кермо,
– наголосили синоптики.
Де в Україні будуть тумани / Фото Укргідрометцентру (від 12.11.2021)
Застереження для водіїв
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.