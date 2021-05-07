В Україну знову йдуть заморозки: температура впаде до -4 градусів

Погода в Україні може значно погіршитися з 8 по 10 травня. У Державній службі з найдзвичайних ситуацій попередили про заморозки до -4 градусів та сильні пориви вітру.

Погіршення погодних умов спостерігатиметься у більшості областей. До того ж у регіонах існує загроза виникнення пожеж.

Актуально Шквали вітру та пожежна небезпека: де в Україні оголосили штормове попередження

В Україні очікуються заморозки з 8 по 10 травня

У ДСНС повідомили, що 8 травня пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів на секунду. Вночі температура повітря становитиме менше нуля. Вночі 9 та 10 травня заморозки від 0 до -4 градусів на поверхні ґрунту очікуються в:

західних;

північних;

центральних областях.

У східних та південних регіонах зниження температури прийде вночі, 10 травня.

Шквали вітру в Київській області

У Київській області та Києві вдень, 8 травня, очікуються сильні пориви вітру – 15 – 18 метрів на секунду. Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -4 градусів.

У ДСНС оголосили штормове попередження

У ДСНС 7 травня оголосили штормове попередження в Україні, і встановили жовтий – 1 рівень небезпеки. За прогнозами синоптиків, в більшості областей пориви вітру можуть досягати до 20 метрів на секунду.

Також рятувальники попередили про загрозу виникнення пожеж. Відтак мобільні групи патрулюватимуть Чорнобильську зону з 1 по 9 травня для запобігання виникнення пожеж в екосистемах.