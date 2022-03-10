"Укренерго" не потребує "допомоги" Білорусі у відновленні електропостачання до ЧАЕС

Росія та Білорусь намагається загострити ситуацію в Україні. Вони повідомляють, що можуть заживити Чорнобильсьсу АЕС з боку Білорусі.

Російські окупанти не припиняють обстріли в Чорнобилі. Про це 10 березня повідомили в Енергоатомі.

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"Усі повідомлення російських та білоруських ЗМІ щодо заживлення Чорнобильської АЕС з боку Білорусі – це провокація, спрямована на загострення ситуації", – заявили в "Укренерго".

Можуть відновити електроживлення

Бригади системного оператора можуть невідкладно відремонтувати всі лінії, щоб відновити електроживлення ЧАЕС. Однак в Енергоатомі наголосили, що окупанти мають припинити обстріли.

Ситуація на ЧАЕС

У Чорнобилі пошкодили лінії живлення ЧАЕС. Наразі ситуація залишається небезпечною, оскільки підключили резервні генератори. Це загрожує довкіллю через проблеми зберігання ядерних відходів. Крім цього, окупанти тримають в заручниках працівників станції.

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