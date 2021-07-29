Сприятиме підвищенню ефективності: "Укренерго" повернули під управління Міненерго

Кабмін ухвалив рішення про зміну підпорядкування "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та "Оператора ринку". Відтепер ці компанії підпорядковуватимуться Міненерго.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 липня. Зазначили, що це сприятиме підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи.

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Кабмін передав 3 компанії в підпорядкування Міністерства енергетики

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про передачу Міністерству енергетики повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі щодо:

АТ "Магістральні газопроводи України";

ПАТ "НЕК "Укренерго";

а також ДП "Оператор ринку".

У міністерстві пояснили, що саме вони формують політику у сфері енергетики. Тому передача повноважень сприятиме:

підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи;

інтеграції українського в європейський енергетичний ринок.

У Міненерго запевнили, що продовжуватимуть впровадження практик корпоративного управління в цих компаніях та забезпечать виконання своїх міжнародних зобов'язань.

Остаточна передача відбудеться відповідно до дорожньої карти, наданої Енергетичним співтовариством.

Що цьому передувало