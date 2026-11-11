У Києві встановили перше мобільне укриття за бюджетні кошти

У Києві на зупинці "Проспект Володимира Івасюка" встановили мобільне укриття. Воно розраховане на 50 осіб, зокрема на маломобільних.

Про це депутатка Київської міської ради Ганна Свириденко повідомила у Facebook. Раніше про монтаж споруди також розповідали в КП "Київпастранс".

Що відомо про укриття

За словами виконувачки обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяни Тараско, споруда розрахована на 50 осіб: 47 місць для сидіння та 3 місця для людей, які користуються кріслами колісними. Площа основного приміщення становить не менше 30 квадратних метрів, розраховано 0,6 квадратного метра на людину.

Укриття також обладнали:

2 входами та покажчиками виходів;

2 тамбурами загальною площею не менше 6 квадратних метрів;

освітленням та вогнегасниками;

вентиляцією.

Загалом КП "Київпастранс" планує за кошти підприємства встановити 14 первинних мобільних укриттів. Їх розмістять, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту, де такі споруди потрібні насамперед.

Наприкінці 2025 року уряд законодавчо врегулював технічні та інші вимоги до мобільних укриттів, яких необхідно дотримуватися під час їх будівництва.

За даними Київської міської влади, наведеними в репортажі Reuters, у столиці є 4358 об'єктів для укриття майже трьох мільйонів мешканців, проте повноцінними бомбосховищами з них є лише близько 500. Найнадійнішим прихистком для киян стали 47 станцій метро, хоча й вони не забезпечують повної безпеки. Офіс омбудсмена виявив проблеми в 93% зі 1066 перевірених по країні об'єктів, зокрема, у 125 київських. Мер Віталій Кличко розповів Reuters, що цього року з міського бюджету виділили понад 1,1 мільярда гривень на ремонт укриттів, а від початку повномасштабного вторгнення на це витратили 7 мільярдів гривень.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, лише за червень і липень 2026 року внаслідок російських ударів у столиці загинули 73 людини. Раніше, 15 жовтня, на Берестейському проспекті біля зупинки "Парк Івана Багряного" почали встановлювати перше в столиці мобільне укриття на 10 людей, його придбання профінансували меценати.