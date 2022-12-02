Укроборонпром почав виготовляти артилерійські снаряди: чому це важливо та які перспективи

Укроборонпром налагодив виробництво снарядів калібру 152 міліметрів. Насправді в умовах війни це зробити дуже складно.

Для цього були створені спільні підприємства у Європі, залучені технології союзників, і, можливо, їхні виробничі можливості й досвід. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Варте уваги Генштаб показав боєприпаси калібру 152 міліметрів, які серійно виготовляє Укроборонпром

Ключові складнощі – подолані

Питання виробництва артилерійських боєприпасів в Україні є актуальним з 2014 року. Катков зауважив, що у 2019 році концерн вже повідомляв про початок виробництва, однак щось не склалося.

Річ у тім, що процес виготовлення артилерійських боєприпасів передбачає залучення цілих галузей економіки – важкої металургії, хімічної промисловості тощо. Сам снаряд – це дуже складний виріб, який потребує налагодження виробництва:

вибухової речовини;

корпусу боєприпасу;

підривача;

належного металу.

Величезна кількість питань, і насправді далеко не усі країни, навіть члени НАТО, мають власне виробництво боєприпасів в принципі,

– наголосив експерт.

Катков пояснює, що виробництво під час війни, особливо для країни, кожен клаптик якої може потрапити під обстріл далекобійними засобами ураження противника – це зняття навантаження на склади зберігання боєприпасів. У будь-якому випадку жодна промисловість не зможе компенсувати величезну кількість пострілів у режимі онлайн. Мовиться про сотню одиниць стволів, які працюють вкрай інтенсивно.

Що ж до безпеки виробництва, експерт Defense Expres переконаний, що усе налагоджено максимально правильно. "Можливо, головні елементи виробництва розташовані не в Україні, й вже після перемоги вони будуть перенесені", – вважає він.

Катков додав, що тепер цілком можливо налагодити виробництво калібру 155 міліметрів. "Змінити калібр на три міліметри – це не є якоюсь вищою математикою, коли в тебе усі інші величезні складнощі з виробництвом снарядів подолані", – підкреслив він.

Наразі питання щодо виробництва боєприпасів підіймається й в країнах НАТО. Пентагон активно підштовхує оборонні компанії до нарощування виробництва саме артилерійських боєприпасів.

У країнах НАТО взагалі артилерія дуже швидко відійшла на 3 – 4 план. Зараз реальна війна довела вкотре, що артилерія – це головна рушійна сила – як в наступі, так і в обороні,

– стверджує Катков.

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