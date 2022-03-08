"Укроборонпром" сплатить мільйон доларів США за викрадений чи трофейний літак

Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію у розмірі 1 000 000 доларів США за викрадений чи трофейний літак.

Окрім цього, продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані. Про це нагадав голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України.

До теми Допомогти армії може кожен: як дати кошти "Укроборонпрому" на Bayraktar, "Град" чи танк

Пропозицією можуть скористатися і вороги – є додатковий бонус

Якщо російську техніку здасть російський пілот, йому гарантують видачу українського громадянства.

Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 доларів США за угнаний чи трофейний літак… Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни,

– написав Арахамія.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!