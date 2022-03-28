В Укроборонпромі розпочали ремонт російської трофейної техніки

Чимало військової техніки, яку українські військові використовують у війні, вони отримали як трофейну від росіян. Її відправляють на ремонт, після чого вона знову відправляється на фронт

За місяць війни Росії проти України, наші захисники втратили 74 танки. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога. Таким чином збільшивши кількість танків в українській армії.

Деякі з цих танків одразу готові до бою. Інші ж потребують ремонту. Цим займається "Укроборонпром", який має і необхідних спеціалістів, і обладнання.

Варте уваги За місяць війни Укроборонпром виготовив і модернізував більше техніки, ніж за увесь 2021 рік

При цьому на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують не лише захоплені танки чи бойові броньовані машини, але й потужнішу техніку. Тут освоїли ремонт трофейних реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетного комплексу "Оса".

Варто додати, що з початку війни, підприємства "Укроборонпрому" перейшли на цілодобову роботу для виготовлення та ремонту військової техніки для української армії.