Укрпошта у червні випустить марку "Мрія"

Вже зовсім скоро Укрпошта випустить марку з найбільшим у світі літаком "Мрія". Її вже надрукували. А придбати марку з "Мрією" українці зможуть вже у червні.

Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Також він повідомив, якою буде наступна марка.

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До слова, марка з літаком Ан-225 "Мрія" задумувалась ще до війни. До 30-річчя незалежності України Укрпошта проводила конкурс "Що для мене Україна?", в якому взяли участь понад 6 000 людей з різних країн світу.

Перемогла 11-річна Софія Кравчук з Волинської області – на марці буде саме її малюнок.

Марка "Українська Мрія" / фото Укрпошти

Якими будуть наступні марки

Наступною у продаж надійде марка "Добрий вечір, ми з України". За неї проголосували 35% людей – близько 200 тисяч. В ефірі єдиного телемарафону Ігор Смілянський розповів, що ця марка з'явиться у продажу в липні. Скоро буде конкурс, як вона виглядатиме.

Також Укрпошта обіцяє випустити марку на честь відомого чернігівського пса-сапера Патрона, за якого віддали 28% голосів.

Песик Патрон буде обов'язково. А зараз подумаємо, яким дизайном: чи це буде фотографія, навіть з президентом спілкувалися. Треба буде подумати, як буде гасіння урочисте з Патроном, може там лапку, щоб він печатку поставив. Це буде 2 – 3 наступних марки,

– розповів Смілянський.

Коли вийде марка з переможцями Євробачення

Нагадаємо, що після того, як Україна посіла перше місце у пісенному конкурсі Євробачення, Укрпошта пообіцяла випустити марку, присвячену переможцям конкурсу – гурту Kalush. Зауважимо, що свого часу Укрпошта випускала такі марки з Русланою та Джамалою, які також привезли переможний кубок Євробачення до України.

Ігор Смілянський повідомив, що наразі команда Укрпошти працює з гуртом Kalush та з організаторами Євробачення. Він зауважив, що європейські інституції займають більше часу, щоб владнати всі права інтелектуальної власності. Але Смілянський переконаний, що українці зможуть придбати марку вже за кілька місяців. Раніше він повідомляв, що марка Kalush вийде поза чергою одразу, коли все буде узгоджено з організаторами Євробачення.

Під відділеннями Укрпошти знову кілометрові черги: що трапилось

23 травня Укрпошта відкрила для продажу другу серію марок про російський воєнний корабель, тобто російський крейсер "Москва", який відправився на дно годувати риб. Вона називається "Російський воєнний корабель… Всьо". Цікаво, що вона вийшла у День морської піхоти України й рівно через 40 днів після того, як потонув той самий корабель.

Охочих придбати цю марку ще більше, ніж першу марку з відомою фразою українського прикордонника – "Русскій воєнний корабль – іди на**й". У різних містах під Укрпоштою ще зранку утворилися кілометрові черги, хоч продаж відкрили о 14:00.

Через шалений попит кожен охочий може придбати не більше ніж 2 аркуші марок, 5 конвертів і листівок.

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