Укрпошта намагається повернути вкрадені окупантами пенсійні мільйони у Мелітополі

Російські окупанти викрали у Мелітополі пенсійні гроші, через що людям не можуть виплатити належне. Наразі українська сторона веде переговори з окупантами щодо повернення грошей.

Окупанти викрали майже 3 мільйони гривень із відділення Укрпошти у Мелітополі. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

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Ці кошти призначені для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.

Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти. Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, й робитимемо все, щоб і цього місяця було так само,

– повідомив Смілянський.

Зауважимо, що 5 квітня російські війська в тимчасово окупованому ними Мелітополі викрали з відділення Укрпошти майже 3 мільйони гривень.

Слідчі СБУ у Запорізькій області проводять досудове розслідування. Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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