Тарифи на доставку Укрпошти можуть зрости

Гендиректор Укрпошти заявив, що компанія може підняти тарифи – через вартість пального та перевезення. Утім ціни для клієнтів навіть після підвищення залишатимуться доступними.

Ціни за доставку Укрпошти зростуть з 1 липня 2023 року, а до цього часу українці ще можуть розрахуватися за старими тарифами. Про це у прямому ефірі телемарафону повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає 24 Канал.

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Підвищення тарифів

За словами Смілянського, тарифи Укрпошта змушена переглянути через подорожчання палива та перевезень. Але ціни за доставку не зміняться відразу.

До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими найдоступнішими тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і ухвалювати рішення,

– заявив Смілянський.

Нагадаємо, що минулого року у липні Укрпошта вже переглядала цінову політику, і тоді вартість стандартної посилки в межах України зросла на 14%. Наскільки ж зросте тариф цьогоріч, Смілянський не уточнював.

Водночас з квітня 2023 року Укрпошта знизила вартість на відправлення посилок за кордон на 60% – насамперед мовиться про відправлення до Німеччини.

"Укрпошта продовжує вводити спеціальні тарифи на доставку в країни з найбільшою кількістю українських переселенців. В Німеччині проживає близько мільйона українців, і багато наших експортерів надсилають товари покупцям з Берліна, Кельна, Франкфурта та інших німецьких міст", – повідомляв гендиректор Укрпошти.

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