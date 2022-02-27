Укрпошта почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ
Джерело:сайт Укрпошти
Укрпошта приймає благодійні внески на потреби Збройних сил України. Це почали робити з 25 лютого.
Відомо, що переказати гроші можна на спеціальний рахунок. Його 24 лютого відкрив Національний банк.
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Зробити внесок можна у відділенні Укрпошти
Переказати гроші можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Відзначимо, що комісію платити не треба.Зверніть увагу! Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
Як ще допомогти ЗСУ
За цим посиланням можна відправити для наших захисників "ковідну" тисячу. За 5 годин українці відправили 77 мільйонів гривень.
На рахунок Нацбанку можна зробити IBAN-переказ у будь-якому онлайн-банкінгу чи відділенні. Для переказу грошей вам можуть бути потрібними, окрім рахунку, такі реквізити:
- Перекази у гривні:
- Банк: Національний банк України
- МФО 300001
- Рахунок № UA843000010000000047330992708 код ЄДРПОУ 00032106
- Отримувач: Національний банк України