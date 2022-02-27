Укрпошта почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ

Укрпошта приймає благодійні внески на потреби Збройних сил України. Це почали робити з 25 лютого.

Відомо, що переказати гроші можна на спеціальний рахунок. Його 24 лютого відкрив Національний банк.

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Зробити внесок можна у відділенні Укрпошти

Переказати гроші можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Відзначимо, що комісію платити не треба.

Як ще допомогти ЗСУ

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

За цим посиланням можна відправити для наших захисників "ковідну" тисячу. За 5 годин українці відправили 77 мільйонів гривень.

На рахунок Нацбанку можна зробити IBAN-переказ у будь-якому онлайн-банкінгу чи відділенні. Для переказу грошей вам можуть бути потрібними, окрім рахунку, такі реквізити:

Перекази у гривні:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708 код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

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