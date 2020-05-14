Укрпошта продає непрофільні активи: серед них – бази на Азовському морі та в Конча-Заспі

Перші 30 об'єктів Укрпошти, які компанія не використовує у господарській діяльності, виставили на продаж. За незалежними оцінками, їхня сумарна стартова ціна – понад 80 мільйонів гривень.

Це перша частина об'єктів, які компанія буде продавати, повідомили на сайті Укрпошти.

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Що відомо про перші два етапи продажу

Компанія виставила на продаж перші 30 об'єктів (177 одиниць), які не використовують у господарській діяльності,

– йдеться у повідомленні.

За незалежною оцінкою, загальна ціна об’єктів становить 82,6 мільйона гривень.

На другому етапі Укрпошта виставить на продаж ще 62 об'єкти. Їхня вартість – 189 мільйонів гривень.

Як продаватимуть активи

Продаж непрофільних активів буде здійснюватись через електронну торгову систему "ProZorro.Продажі".

Які об’єкти вже виставили на продаж

Одним лотом дві поруч розташовані турбази в Києві у Конча-Заспі;

турбази на узбережжі Азовського моря – в селі Ялта на Донеччині та у Бердянську, передмісті Дніпра та у Чернігівській області;

виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу, приміщення у місті Боярка.

Деталі про нерухомість Укрпошти

У компанії загалом є понад 12 тисяч об'єктів нерухомості , з них у власності приблизно 5 тисяч.

, з них у власності приблизно 5 тисяч. Лише половина з тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносять прибуток.

з тих, що належать підприємству, та приносять прибуток. Решта, за інформацією Укрпошти, баласт: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше.

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Як на підприємстві пояснюють рішення про продаж

На утримання цих об’єктів щороку йде приблизно 10 мільйонів гривень на податки, охорону, зазначив її гендиректор Ігор Смілянський.

"Якщо ми хочемо розвиватися і ставати кращими для наших клієнтів, то всі наші активи повинні приносити дохід", – пояснив Смілянський.

Та додав, що нерухомість у збиток вони не продаватимуть. А гроші, отримані від продажу, інвестують в ремонти, оренду нових і кращих приміщень, будівництво нових сортувальних центрів та оновлення іншої інфраструктури.