Укрпошта продовжує працювати там, де дозволяє безпекова ситуація

Укрпошта працює у штатному режимі в містах, де цього дозволяє безпекова ситуація. Перша за все робота зосереджена на обслуговування вразливих верств населення.

Відповідну інформацію надали у Міністерстві інфраструктури України 26 лютого, пише 24 канал.

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Укрпошта працює у штатному режимі у містах, де цього дозволяє безпекова ситуація,

– мовиться у повідомленні.

Перш за все робота відділень в обмеженому режимі буде зосереджена на забезпеченні обслуговування найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки.

Відділення в областях, які працюють за графіком;

Відділення в областях, які працюють частково;

Відділення в областях, які не працюватимуть до стабілізації ситуації.

Укрпошта припинила поштове співробітництво з поштою Росії та Білорусі. Посилки та перекази в ці країни не приймаються. Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, будуть повернуті власникам з оплатою, як тільки безпекова ситуація дозволить це зробити.