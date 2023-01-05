Спочатку заходять військові, потім сапери, потім – ми: у WSJ показали, як працює Укрпошта

Після українських воїнів та саперів у звільнені з-під окупації населені пункти повертаються працівники пошти. Усе для того, аби місцеві жителі якнайвидше отримали пенсію, інші виплати та листи.

Як Укрпошта працює на звільнених від загарбників територіях Херсонщини, показали у The Wall Street Journal. Детальніше про це читайте далі.

Читайте також Укрпошта знову запрацювала на Луганщині: зворушливе відео з бабусями, котрі йдуть по пенсію

Робота Укрпошти на Херсонщині

Коли російські війська прибули в Дар'ївку Херсонської області та інші населені пункти, їх першочерговим завданням було переконати жителів, що Україна начебто покинула їх і Росія залишиться там. Вони знімали українську символіку та розвішували ворожі білборди.

Спочатку дозволили пошті продовжувати працювати та роздавати готівку. Втім, вже незабаром вони спробували припинити використання української гривні та замінити її на російський рубль.

Директор Укрпошти намагався не допустити надходження гривень до прифронтових регіонів, доставляючи їх у ящиках через військові блокпости або змушуючи місцеві компанії виплачувати гривні пенсіонерам, вносячи готівку на їхні рахунки з Києва.

Втім, до червня це стало надто важко робити. Тож Укрпошта заявила, що припиняє свою роботу в Херсонській області. Згодом окупанти захопили відділення в Херсоні.

"Ми перші символи України, які вони бачать"

Після того, як українські воїни звільнили села та міста з-під окупації, поштарі знову повернулися до роботи. Тепер люди знову можуть отримати свої листи та виплати.

Коли Україна повертає територію, спочатку заходять військові, потім заходять сапери, потім заходимо ми. Ми перші символи України, які вони бачать,

– зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як Укрпошта повернулася на Херсонщину / Фото The Wall Street Journal

"Вони б тут не вижили без пошти"

Одне з відділень Укрпошти, в якому побували журналісти, розташоване в Дар'ївці поблизу Херсона. Так, стоячи за своєю поштовою стійкою з цеглинами готівки, калькулятором і ліхтариком, роздає пенсії і пані Людмила. Для цих пенсіонерів це перші гроші, які вони отримали з Києва за півроку після того, як їхні села окупували російські війська, зазначили у WSJ.

"Ми знову в роботі", — сказала Людмила, чуючи звуки артилерії вдалині. Додала: "Люди тут бідні. Вони б тут не вижили без пошти".

Від каси відійшла і 65-річна Ольга Ярощенко. Вона щойно отримала гроші та стала перераховувати їх вдруге. "Все, що мені зараз потрібно купити, — це дрова та вугілля", — сказала вона. Жінка додала: "Вже півроку без пенсії, а на вулиці холодно".

Ігор Смілянський підсумував, що люди самі визначають і розуміють важливість роботи пошти, тож хочеться зробити для них лише більше.