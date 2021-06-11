Укрпошта випустила марку до Євро-2020: фото

Укрпошта ввели в обіг поштову марку, присвячену Євро-2020. Тираж марки – 140 тисяч примірників, її номінал – F, що еквівалетно 17 гривням.

На марці – основні елементи концепції футбольної першості Європи. Дизайн поштової марки та штемпеля "Перший день" розроблено у відповідності до Brand Guidelines.

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Що зображене на марці:

міст – універсальний символ зв'язку,

вболівальників,

офіційний Кубок Анрі Делоне.

Спецпогашення марки штемпелем "Перший день" призначили на 11 червня у головпоштамті Києва. Придбати марку до Євро-2020 можна буде, як у поштових відділеннях, так і в мережі інтернет.

Марка до Євро-2020 / Зображення Укрпошти

Що відомо про Євро-2020?

Чемпіонат перенесли на рік через пандемію коронавірусу. 11 червня 2021 турнір стартує у 11 європейських країнах. Пів фінали та фінали відбуватимуться у Лондоні. Чемпіонат перенесли на рік через пандемію коронавірусу. 11 червня 2021 турнір стартує у 11 європейських країнах. Пів фінали та фінали відбуватимуться у Лондоні.

Раніше Укрпошта запустила в обіг вже 29 поштових марок та блоків, присвячених футболу. Зокрема, мовиться про марки до ювілеїв ФІФА, УЄФА, Чемпіонату світу-2006, Євро-2012 та інших.