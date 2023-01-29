Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів, однак є умови

Укрпошта не стоїть на місці та спрощує своїм клієнтам користування послугами. Зокрема, у компанії дозволили отримувати посилки без документів.

Таке нововведення прийняли для того, щоб спростити та пришвидшити отримання відправлення. Діятиме ж воно у всіх відділеннях Укрпошти.

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Умови отримання відправлення без документів

Натомість для отримання свого відправлення клієнтові знадобиться лише SMS. Однак також є низка вимог для самої посилки. Так, нововведення діятиме за умови, якщо:

вказано номер телефону отримувача;

для внутрішніх відправлень оголошена цінність до 15 тисяч гривень, післяплата до 5 тисяч гривень;

для міжнародних відправлень оголошена цінність до 20 тисяч гривень;

відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Зниження тарифу з 1 січня

Нагадаємо, що з 1 січня в Укрпошті знизили на 75% вартість тарифу на відправку до Польщі через EMS-сервіс. Відтак посилка до 1 кілограма буде коштувати близько 6 доларів, або близько 240 гривень. Також відомо, що:

відправити таку посилку можна до майже будь-якого відділення польської Пошти Польської,

терміни її доставки складатиме 7 – 14 днів.

За словами очільника Укрпошти Ігора Смілянського, такі тарифи доступні й для підприємців, що дозволяє розширити горизонти для продажу української продукції.