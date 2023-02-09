Після викриття схеми ухилення від податків Укртатнафта сплатила понад 500 мільйонів гривень

Керівництво нафтопереробної компанії Укртатнафта ухилялось від сплати податків. Правоохоронці викрили схему продажу пального.

Про це 9 січня розповіли в Офісі Генерального прокурора. Зазначили, що після викриття компанія повернула державі 531 мільйон гривень.

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"Керівники Укртатнафти сплатили до державного бюджету понад 500 мільйонів гривень податків. Раніше правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків керівництвом однієї з найбільших українських нафтопереробних компаній", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Гроші можуть передати захисникам

Після проведення розслідування правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку виконувачу обов'язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії та головному бухгалтеру. Останній одночасно є членом правління цього підприємства.

Як свідчать матеріали розслідування, попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. Заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 мільйонів гривень, – додали в Службі безпеки України.

Щоб відшкодувати збитки керівництво компанії перерахувало гроші до бюджету держави. В Офісі генпрокурора розповіли, що наразі розв'язують питання про використання грошей для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити всі обставини незаконної діяльності та притягнути винних до відповідальності.

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