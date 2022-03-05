"Укртелеком" тимчасово не надає послуги в Чернігівській, Сумській та Херсонській областях

У Чернігівській, Сумській та Херсонській областях "Укртелеком" тимчасово не надає послуги. Причина у пошкодженні інфраструктури під час бойових дій.

Окрім цього, вночі 5 березня відбулося аварійне відключення магістрального вузла зв’язку в Дніпропетровській області. Проте аварійна бригада у супроводі бійців ЗСУ за 1,5 години змогли відновити роботу.

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Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, залишилася на рівні 70%. Працівники компанії роблять все можливе для оперативного усунення пошкоджень. Тримаємося разом,

– йдеться у повідомленні Укртелекому.

Сьогодні близько 15 години через пошкодження інфраструктури також припинилось надання послуг у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській областях. У компанії наголосили, що ремонтні бригади вже працюють на місці для відновлення послуг.

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