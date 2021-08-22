Україна готова до "зустрічі": Росія взялася за навчання окупаційної армії

Росія проводить масштабні навчання окупаційної армії Кремля. Це відбувається як на російській, так і на окупованих територіях Грузії та Криму.

Відповідні навчання, разом зі щоденним загостренням війни на Донбасі та нещодавніми погрозами білоруського диктатора "поставити український народ на коліна", стали приводом для багатьох ЗМІ роздмухувати побоювання можливого повномасштабного наступу кремлівських військ на Україну вже у вересні.

До теми Під прикриттям навчань "Захід-2021": погрози Лукашенка щодо України виглядають цілком реальними

Питання щодо того, наскільки реальна можливість початку повномасштабного наступу Росії на Україну й чи готова армія зупинити навалу окупантів потрібно розглянути комплексно.

Як у 2014 році – вже не буде

Для початку варто зазначити, що попри активне бряцання зброєю Росії на кордонах з Україною і загрозливий порядок денний, що розганяють на російських ЗМІ та прокремлівських – в Україні, реальний наступ Кремль не потягне.

Справжній широкомасштабний наступ, це ж не закидання в тил противника невеличкої диверсійної групи солдат. Такі операції провести неочікувано в принципі неможливо. Водночас українська армія давно готова зустрічати ворога теплими залпами артилерії та ракет. Так, як було в 2014 році, вже не буде. Спроба навіть незначного прориву зустріне шалений опір окупантам.

Актуально Ми готові до різних кроків Росії та Білорусі, – Зеленський про військові навчання сусідів

З політичного боку, наразі Путіну більш важлива імітація можливості проведення "победоносной" війни, аніж її реальне втілення. Адже "Північний потік-2" й досі недобудований.

Наймасштабніші військово-морські навчання "Сі Бриз" показали дірки у військовій обороні окупантів. Попри звезену навесні додаткову військову техніку та ешелони солдатів, Росія зрозуміла, українці спільно з НАТО можуть добре "всипати перцю", якщо вирішать вимести з Криму війська окупанта.



"Сі Бриз" показали дірки у військовій обороні окупантів / Фото ВМС України

У Росії взялися за військові навчання

Аби не втратити образ "великой и могучей имперской державы" у Росії взялися під приводом тактичних спеціальних навчань залучати ледь не всі свої війська, навіть з полігонів розташованих у Красноярскому краї, Північній та Південній Осетії, і навіть Абхазії.

Справа створення образу "русского величия" не дешева, утім в Росії завжди були готові пожертвувати доходами своїх громадян заради понтів на світовій арені. Навчання заплановано проводити до 24 серпня включно, тобто до Дня Незалежності України, а відтак виллється це знервованим окупантам в кругленьку суму.



До навчань Росія залучила ледь не всі свої війська / Фото structure.mil.ru

До речі, якщо Росія таке задоволення оплачує з кишені, Україні аналогічні навчання обходяться дешевше. І хоча розмах навчань доволі великий, військові експерти зазначили, такі сезонні навчання проводять регулярно.

Попри проведення кримських навчань, посилення обстрілів на Донбасі та активної підготовки російсько-білоруських навчань "Запад-2021", вести мову про можливий напад російських військ у вересні не варто. До таких навчань Україна готувалася і вже активно проводить дзеркальні.

Читайте також Україна проводить міжнародні навчання в Чорному морі: росіяни активізувалися

Тож напередодні виборів до Держдуми маленька "победоносна" війна кремлівському очільнику не світить, а велика війна йому не на часі. Утім, аби максимально насолити Україні напередодні Дня Незалежності, проведення Кримської платформи і приїзду Ангели Меркель, Росія активізувала атаки армійців і навіть мирного населення на Донбасі.

Усі ці вбивства та бряцання зброєю є передбачуваною тактикою тоталітарної Росії, аби максимально ускладнити Україні європейську інтеграцію. Тож в українських дипломатів та президента попереду багато роботи, аби запланована зустріч з Джо Байденом принесли максимум користі для України. І дуже важливо, аби західні партнери нарешті усвідомили, що з Україною варто рахуватись.

Військова мудрість каже: "Непереможність залежить від тебе, а вразливість ворога – від нього самого". Окупанти куди більш вразливі, аніж хочуть видаватися.