Укрзалізниця додала понад 1,5 тисячі місць на 11 популярних напрямків на свята

Через підвищений попит Укрзалізниця додала у продаж 1650 квитків. Їх можна придбати на найбільш популярні у країні напрямки. Зокрема, до Карпат.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що таке рішення – реакція на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня. Загалом у час новорічно-різдвяних свят подорожі залізницею обрали вже понад мільйон українців.

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Додаткові квитки з'явилися на таких напрямках

З Києва та Харкова — додатково 750 місць у напрямку Карпат. Зокрема до Львова;

з донецького та дніпровського напрямків – 150 місць у західному напрямку;

з одеського напрямку — 240 місць до Карпат;

з київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно — до 500 місць додатково.

Скільки українців зустріли Новий рік у потягах

Напередодні новорічної ночі пресслужба Укрзалізниці розповіла, що 2022 рік у потязі зустрінуть 10 тисяч людей.

У компанії згадали, що "як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш". Отже, близько 10 тисяч людей у 2022 році активно подорожуватимуть.

Тим часом деякі українці зустріли Новий рік у небі. Зокрема, мовиться про пасажирів рейсів з Києва у Дубай, з Парижа у Київ, з Риму до Києва та з Амстердаму та Києва.

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Окрім того, додали вагони в поїзд № 102/101 Київ – Херсон та № 20/19 Київ – Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня.