Укрзалізниця доставить Вифлеємський вогонь в усі області України: атмосферні фото

Укрзалізниця вперше в історії офіційно долучилась до поширення Вифлеємського вогню по Україні. Менш ніж за добу його привезуть у всі області держави.

Передача Вогню від української скаутської організації "Пласт" представникам Укрзалізниці відбулась 12 грудня о 20:00

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Укрзалізниця доставить Вифлеємський вогонь миру до всіх областей України

У рамках спільного проєкту Укрзалізниці та "Пласту" провідники 15 потягів доставлять Вогонь на 22 вокзали обласних центрів країни та на вокзали Маріуполя, Костянтинівки й Лисичанська. На це витратять менше ніж 1 добу.



Вже 13 грудня з 14:00 до 22:00 люди зможуть отримати Вогонь для свого дому на зазначених вокзалах. Там вставили спеціальні безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

В Укрзалізниці нагадали, що на вокзалах діє обов'язковий масковий режим.

Укрзалізниця доставляє Вифлеємський вогонь / Фото пресслужби Укрзалізниці

Вифлеємський вогонь миру: що треба знати

Вифлеємський вогонь запалюють на Святій землі, у місці народження Ісуса Христа.

Згодом його везуть до Європи і зокрема до України.

В Україні його традиційно розвозять по усіх регіонах – у сиротинці, лікарні, храми і навіть на фронт військовим.

У 2021 році свічки із ним запалають у Лисичанську, Маріуполі та Костянтинівці.

Повний текст публікації Укрзалізниці:

Доставимо Вифлеємський вогонь миру до всіх областей країни менш ніж за добу.

Вперше в історії компанії Укрзалізниця офіційно взяла участь в одному з найбільших скаутських заходів світу: доставці Вифлеємського вогню миру.

12 грудня о 20:00 відбулася передача Вогню від організації "Пласт" представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу провідники 15 поїздів доставлять Вогонь на 22 вокзали обласних центрів країни та на вокзали Маріуполя, Костянтинівки й Лисичанська менш ніж за добу.

Вже 13 грудня з 14:00 до 22:00 будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на зазначених вокзалах. Там будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру. Нагадуємо, що на вокзалах Укрзалізниці діє обов'язковий масковий режим.