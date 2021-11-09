Укрзалізниця хоче побудувати окрему гілку до "Буковеля"

До гірськолижного курорту "Буковель" на Прикарпатті хочуть прокласти окрему залізничну гілку. Її довжина сягатиме близько 20 кілометрів.

Оцінюють, що проєкт коштуватиме близько мільярда гривень. Фінансувати будівництво колії мали б власники курорту. Про це мовилось у відповіді Укрзалізниці на інформаційний запит.

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Влітку до перевізника звернулося керівництво "Буковелю" із проханням розглянути можливість будівництва гілки. Відповідно до договору, Укрзалізниця має розробити передпроєктну пропозицію.

Як будуватимуть гілку

Деталі проєкту не розголошують, посилаючись на комерційну таємницю. Однак раніше директор філіалу УЗ "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський казав, що розглядають продовження залізниці від станції Татарів безпосередньо до курорту, інформує ЦТС.

За його словами, вивчають, які траси можна продовжити. У цій місцевості непростий рельєф. Вздовж річки необхідно будувати тунелі. Перцовський додав, що для цього потрібні суттєві інвестиції. Щоправда, за його словами, зацікавлені інвестори вже є.

Скільки грошей треба

Чиновник зазначив, що інвестиції у проєкт сягатимуть від 1 мільярда гривень. Триватиме будівництво близько року, однак терміни залежатимуть від того, чи буде ділянка, де прокладатимуть нову гілку, електрифікованою.

До речі, невдовзі УЗ збирається модернізувати й станцію в Татарові, яку перетворять на пересадковий хаб. Мають побудувати стоянку для автобусів та розширити платформу.